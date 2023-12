Franco Vazquez ha commentato la gara dello Zini contro il Venezia: “Era troppo importante vincere oggi, è stata dura ma abbiamo lottato fino alla fine, sono tre punti importanti. Sull’assist ho visto uno dei nostri, quindi ho forzato la giocata. Abbiamo fatto un buon primo tempo mettendoli in difficoltà, poi la partita è cambiata con il rosso, contro una squadra forte e in fiducia. Fisicamente sto bene. Negli anni scorsi ho giocato più avanti, ora il mister mi chiede questo e di aiutare i compagni. E’ una posizione diversa, ma dove serve io gioco. Troppo importante la fase difensiva, stiamo giocando bene e stiamo mettendo di tutto per non prendere gol”.

