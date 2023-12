La vittoria più importante, nel modo meno scontato, contro l’avversaria più in forma del campionato e con un uomo in meno per quasi tutto il secondo tempo: con un altro blitz confezionato dalla premiata ditta “Mudo & Rava”, la Cremonese supera la capolista Venezia nonostante l’espulsione di Antov e un gol annullato a Coda nel primo tempo. Una partita che a dispetto del risultato mosso solo nel finale è un romanzo da vivere dall’alba al tramonto.

