La NutriBullet Treviso sbanca il PalaRadi di fronte a una Vanoli che si perde nel secondo tempo. Finisce 70-76 per i veneti autori di una prestazione più solida.

Quintetti: La Vanoli Cremona scende in campo con Adrian, Zegarowski, Denegri, McCullough, Golden, risponde la NutriBullet Treviso conBowman, Robinson, Allen, Olisevicius, Paulicap.

La Cronaca. Mano calda per Treviso che in avvio prova subito ad allungare, mentre la Vanoli Cremona fatica dalla distanza (13% da tre contro il 44%). Con il solito affidabile Denegri prova a reggere l’urto dei veneti, ma chiude comunque il primo quarto in doppia cifra di svantaggio sul 13-24.

5 a 0 di parziale (Lacey e Zanotti da tre) ad inizio di secondo quarto, mette paura a coach Vitucci che ferma tutto per correre ai ripari. Il buon momento dei padroni di casa prosegue e Treviso non va a segno per oltre 5′ del secondo quarto, portando il parziale fino al 16 a 0 e soprattutto portandosi in vantaggio sul 29 a 24. La Vanoli Cremona non placa la sua sete e prosegue la cavalcata fino al +10, sul 39-29 e rientra negli spogliatori in vantaggio 39-31, con 10 punti di Lacey, 7 ciascuno per McCullough e Zanotti. Il migliore a rimbalzo è Pecchia con 4 a cui aggiunge anche 3 assist.

Meglio Treviso in avvio di terzo quarto, rispetto a una Vanoli più fallosa e meno precisa in attacco. Con solo 4 punti nei primi 7 minuti di gioco, lascia alla NutriBullet la possibilità di recuperare lo svantaggio e portarsi a +2 sul 43-45. Nel finale di quarto, Cavina regala la scena a un quintetto tutto italiano, una scelta che premia e riporta Cremona in vantaggio grazie a tre triple di fila di Denegri. Il terzo si chiude in perfetta parità 52-52.

Il momento positivo di Denegri prosegue anche ad inizio quarto e il numero 11 biancoblù porta a 15 i punti consecutivi segnati. La Vanoli Cremona resta avanti ma c’è un solo possesso a dividere le due squadre quando mancano poco più di 6′ alla sirena. Si lotta su ogni pallone con grande generosità, ma poca precisione. A un minuto dalla fine, i punti di vantaggio di Treviso salgono a 4 e, dopo un errore di Lacey dall’arco, a sei e diventa tutto estremamente più difficile per la Vanoli Cremona. Finisce 76 a 70 per i veneti.

I protagonisti

Per la Vanoli ci sono i 20 punti di un eccellente Denegri, autore anche di 4 assist, in doppia cifra anche McCullough con 14 e Lacey con 10. Il migliore a rimbalzo è il capitano con 6. In una giornata in cui le triple riuscivano quasi unicamente a Denegri, balza all’occhio lo 0/6 di Lacey e lo 0/4 di Zegarowski.

Cristina Coppola

