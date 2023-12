Passa di mano la maggioranza (70%) di Microdata Group, realtà tutta cremonese dell’Information technology attiva da oltre trent’anni nel settore del Business Process Outsourcing (BPO) con servizi e soluzioni evolute per la gestione delle attività di front e back office. L’acquisizione porta la firma di Dedagroup attraverso la controllata Dedagroup Business Solutions, polo di aggregazione delle eccellenze italiane del Software e delle Soluzioni as a Service, interlocutore naturale di aziende, istituzioni finanziarie e PA nell’evoluzione delle loro strategie IT e digitali.

Con l’ingresso di Microdata, la tredicesima operazione dal 2020, Dedagroup punta a rafforzare ulteriormente l’offerta, sempre più integrata e completa, del proprio Hub Finance & Data, centro di eccellenza che combina competenze e soluzioni delle aziende del Gruppo che operano nel mondo del Banking & Finance, dei dati e dell’AI, per accompagnare banche, assicurazioni e imprese large corporate nel percorso di ridefinizione dei processi e dei modelli di business, accelerato dall’innovazione tecnologica e dalla digitalizzazione.

Un ambito in cui l’approccio integrato tra know how di settore e specializzazione nel campo dell’AI e del governo e utilizzo dei dati è sempre più strategico, tanto che l’Hub Finance & Data rappresenta oggi il 27% dei ricavi sul totale di oltre 317 milioni di euro fatturati da Dedagroup nel 2022. Insieme a Microdata, il Gruppo potenzierà quindi le proprie soluzioni, in particolare nell’ambito dell’Intelligence Document Processing e servizi a supporto, arricchendole con la nuova visione data centric.

In particolare, Microdata, sfruttando le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale, automatizza la gestione del business e l’archiviazione documentale delle aziende clienti (dalla generazione dei documenti, alla condivisione, fino alla consultazione interna ed esterna). Inoltre, grazie alle sue piattaforme proprietarie, consente di migliorare l’esperienza utente. Lo specifico focus sulla ridefinizione dei processi, unito alle competenze dei suoi professionisti, consente all’azienda di collaborare al fianco di primari gruppi bancari, assicurativi, intermediari finanziari e aziende di settori particolarmente rilevanti come l’Healthcare, le Utilities e la GDO, per accompagnarli nella digital transformation.

“In Microdata abbiamo subito trovato un’intesa e un’aderenza con la visione dei fondatori, con la storia dell’azienda, e con la sua offerta. Per questo, il suo ingresso nel nostro Gruppo si inserisce in modo coerente nel percorso di sviluppo che abbiamo da tempo tracciato e che fa dell’aggregazione delle eccellenze italiane un asset fondamentale della nostra crescita. La nostra è una costante ricerca di elementi aggiuntivi che, grazie alla sinergia e collaborazione tra le diverse realtà del nostro Gruppo, ci consentono di accrescere esponenzialmente il valore delle soluzioni che portiamo sul mercato. Una ricerca in cui la somma di uno più uno non è mai due, ma sempre superiore. Microdata, negli anni, ha saputo mettere la propria firma sull’evoluzione del Business Process Outsourcing per settori in cui la gestione del dato e delle informazioni è cruciale. Partendo dalle forti competenze e soluzioni basate sull’AI che già abbiamo, e integrandole e combinandole con la sua offerta, potremo quindi raggiungere nuovi livelli di innovazione e valore nei servizi che mettiamo a disposizione dei nostri clienti”, ha commentato Marco Podini, Presidente Esecutivo di Dedagroup.

“L’ingresso in Dedagroup è per noi motivo di orgoglio e di grande stimolo, in coerenza con la nostra volontà di evoluzione. Una delle ragioni che ci ha permesso in questi anni di crescere e generare valore, per i nostri clienti e collaboratori, è stata la nostra capacità di evolvere, attraverso un approccio strutturato di open innovation. Nel tempo abbiamo investito anche in un ecosistema di start up nella convinzione che, non solo l’integrazione ma soprattutto un confronto costante con nuove metodologie e modelli di sviluppo, ci avrebbe permesso di continuare a innovare la nostra proposta per rispondere e anticipare al meglio le domande del mercato. Lo stesso approccio è stato adottato per lo sviluppo di competenze in un contesto economico che, sempre più, richiede professionalità e specializzazione. Oggi siamo noi ad essere chiamati a portare all’interno di un grande Gruppo il valore della nostra idea di Human + Machine: processi di automazione e intelligenza artificiale gestiti e governati dalle persone. Siamo sicuri che questo contribuirà a generare un effetto sinergico e a dare un nuovo impulso ed entusiasmo alla determinazione con cui proseguiremo nella gestione di Microdata” commentano i fondatori e amministratori di Microdata Group, Carolina Cortellini e Alfredo Lupi.

Spinto da esigenze sempre più diffuse di efficientamento operativo, riduzione dei costi e potenziamento competitivo, il mercato globale dell’outsourcing dei processi aziendali toccherà, secondo Straits Research, un tasso di crescita annuale composto (CAGR) dell’8,5% dal 2022 al 2030. Segno che per tutte le imprese, con Banking & Insurance in prima fila, questa leva di cambiamento costituisce un fattore differenziante di primaria importanza.

Studio Scozzi ha affiancato Dedagroup in qualità di advisor. Lo studio Valli e Mancuso & Associati ha seguito gli aspetti legali dell’operazione.

