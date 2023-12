Massari “Da Bocelli messaggio importante sul valore della musica”

NEW YORK (ITALPRESS) – “Da Bocelli e dalla sua fondazione, che investe nell’educazione dei giovani in campo musicale, arriva un messaggio importante sul valore della musica come strumento di pace, cooperazione e superamento delle barriere”. Lo dice l’ambasciatore italiano alle Nazioni Unite Maurizio Massari, a proposito dell’intervento di Andrea Bocelli all’Onu.

col/mgg/ (video di Stefano Vaccara)

