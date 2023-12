Hanno preso il via nella giornata di lunedì i lavori per la realizzazione della nuova oasi felina di via Brescia, che sorgerà in un’area verde sotto la tangenziale. La struttura avrà degli uffici, delle aree dedicate alla somministrazione del cibo, delle aree di servizio e tanto verde ben recintato a disposizione dei mici.

Soddisfatta l’assessore Simona Pasquali, che dall’inizio ha seguito con attenzione tutta la partita, dallo sfratto dell’Apac da via Bissolati alla progettazione della nuova struttura. “I lavori dovrebbero durare alcuni mesi” sottolinea l’assessore. “Si partirà con la posa delle recinzioni, che dovrà delimitare le quattro aree di cui sarà composta la struttura. Successivamente arriveranno i container”.

Ciò che preme l’assessore è risolvere la situazione transitoria di via Bissolati: “A questo proposito voglio ringraziare le volontarie, che sono state molto proattive e hanno collaborato con noi per arrivare a questo risultato”.

Il costo dell’intervento, inserito nel Piano delle Opere Pubbliche, è di 325mila euro. L’area della nuova oasi felina sarà delimitata verso l’esterno da una recinzione antiscavalco e antifuga alta 2,50 metri. La struttura sarà suddivisa in diversi comparti che ospiteranno gli animali e dotata di un’area attrezzata con moduli prefabbricati per i diversi servizi: ingresso, magazzino attrezzi e deposito cibo, ufficio con spogliatoio e bagno per il personale, accoglienza dei nuovi arrivi con piccola infermeria animali sani e locale destinato a gatte con gattini, ambulatorio/infermeria e ricovero dei felini ammalati.

I moduli saranno dotati degli impianti necessari, quali elettrico, illuminazione, idro sanitario, acqua calda sanitaria nei servizi igienici e all’esterno degli stessi per consentire, tra l’altro, il lavaggio del materiale utilizzato per i gatti. L’area esterna sarà dotata di illuminazione per consentire quando necessario l’accesso al personale in qualunque ora. lb

