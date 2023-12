È entrato in scena in punta di piedi, anzi di note, con la delicata eleganza che lo contraddistingue insieme ad un innato talento per gli arrangiamenti e l’improvvisazione: il trombettista e compositore Paolo Fresu ha stregato il pubblico del teatro Ponchielli di Cremona con il concerto “Jazzy Xmas” eseguito martedì sera insieme a Daniele di Bonaventura al bandoneon cui si è unita poi Leila Shirvani al violoncello, veleggiando fra le pagine del repertorio natalizio internazionale.

Spazio quindi alle carols come ‘Joy to the world’ e ai classici quali ‘Adeste Fideles’, passando per ‘I’ll be home for Christmas’ brano che narra della cartolina di Natale scritta da un militare americano in guerra in Vietnam con l’auspicio di rientrare a casa dai famigliari, pezzo dal chiaro riferimento all’attualità.

Speranze di pace dunque, ma anche di libertà nelle parole rivolte al pubblico da Shirvani, violoncellista di origine anglo-persiana che ha ricordato la difficile condizione delle donne in Iran, dedicando loro un pezzo.

Anche Fresu ha dialogato con la platea, presentando un brano della tradizione sarda proveniente dal suo paese Berchidda. Poi l’artista ha ricordato il legame speciale con la città del torrazzo fatto di musica e amicizia, ad esempio quella con il pianista cremonese Roberto Cipelli con cui Fresu ha inciso il disco “Jazzy Xmas” in quintetto featuring di Bonaventura. Al termine del concerto, applausi scoscianti dal sapore di un arrivederci.

Federica Priori

Foto Francesco Sessa

© Riproduzione riservata