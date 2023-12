Alfredo Zenucchi, l’uxoricida in carcere per la morte di Rossella Cominotti, ha nominato un nuovo avvocato in affiancamento ad Alberto Rimmaudo, il legale che lo ha assistito fin dal giorno del suo fermo, l’8 dicembre. Come scrive “Il Secolo XIX”, si tratta di Riccardo Balatri, avvocato del foro di La Spezia, noto per aver assunto la difesa, un paio di anni fa, di Yassine Erroum, che aveva ucciso a coltellate la moglie Alessandra Piga, 24 anni in un paese della provincia spezzina. Per questo incarico, Balatri aveva ricevuto insulti e minacce, una vicenda sulla quale aveva preso posizione in sua difesa la Camera Penale della Spezia.

© Riproduzione riservata