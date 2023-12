La Fiat 500 elettrica sbarca negli Stati Uniti

ROMA (ITALPRESS) – A quasi quattro anni dal lancio in Europa, sbarca negli Stati Uniti la 500e. Prodotta a Mirafiori, la prima 500 solo elettrica garantisce 240 chilometri di autonomia grazie al peso molto contenuto. Usufruendo di un sistema di ricarica rapida a 85 kW, 50 chilometri di autonomia si ottengono dopo soli cinque minuti e l’80% della capacità della batteria in soli 35 minuti. Alimentata da un sistema di batterie agli ioni di litio ad alta tensione da 42 kWh, offre performance di ottimo livello grazie a 118 cavalli.Come noto, esteriormente la 500e ha un aspetto decisamente contemporaneo pur rimanendo fedele alle linee storiche che hanno reso la 500 un’icona. Anche negli Usa il quadro strumenti avrà le caratteristiche forme arrotondate e il volante a due razze in omaggio alla Fiat 500 originale del 1957. Lo schermo centrale è da 10,25 pollici con servizi Uconnect 5. I sedili presentano un design fresco, con regolazione in sei direzioni per il conducente, inclusa la regolazione dell’altezza per una migliore posizione di guida.

tvi/gtr