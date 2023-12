Le auto di Stellantis più intelligenti con ChatGPT

ROMA (ITALPRESS) – L’intelligenza artificiale si mette alla guida, se non dell’auto almeno per ora, quanto meno dell’esperienza connessa viaggio. Ed è Stellantis il primo gruppo a equipaggiare con ChatGPT, il chat-bot basato su intelligenza artificiale e apprendimento automatico sviluppato da OpenAI, una serie crescente di modelli delle gamme dei suoi brand. Si è cominciato con l’intera gamma DS, su è già in corso una prima sperimentazione su 20mila veicoli in Europa. L’anno prossimo toccherà ad alcuni modelli Citroen e Peugeot, alla Jeep Avenger e alla nuovissima Fiat 600. Ad accomunare tutti questi modelli è il sistema infotainment siglato “IVI R1”, che commercialmente ha nomi diversi a seconda del brand del gruppo.

