Gentilissimo Direttore,

nei giorni 8/9/10 Dicembre nelle nostre piazze e in tutte le piazze d’ Italia sono rifiorite le “Stelle di Natale” dell’AIL, un appuntamento ormai consolidatosi negli anni.

A nome del Consiglio di Amministrazione ringrazio tutte le persone che, pur in un momento di difficoltà economica, hanno comprato una stella di Natale, partecipando così alla nostra campagna di solidarietà: ogni piccola donazione si trasforma in un contributo importante che servirà a non lasciare solo chi lotta ogni giorno per vincere la propria battaglia personale per la vita.

L’obiettivo principale dell’Ail è quello di rendere i tumori del sangue sempre più guaribili finanziando la ricerca scientifica e migliorando l’assistenza ai malati ematologici.

Un grazie di cuore ai volontari cremonesi, cremaschi, casalaschi, Parrocchie, Comuni, Ospedali e Case di cura che ci hanno messo a disposizione tempo e disponibilità.

Ringraziamo di cuore il Dott Casimiro Massari di Izano che coordina tutta la zona cremasca con grande spirito di collaborazione per la buona riuscita della manifestazione.

Auguro a tutti di trascorrere un Natale illuminato dalla generosità, perché aiutare chi si trova in un momento di bisogno fa di noi persone migliori.

… e un grazie a tutta la redazione del Vostro giornale: “Buon Natale!”

© Riproduzione riservata