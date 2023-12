Non c’è pace per il quartiere Boschetto, preso di mira tante volte dai topi di appartamento. Nelle ultime ore sulla chat del controllo di vicinato del quartiere due sono stati segnalati tre furti con scasso, tutti messi a segno intorno alle 20. Due colpi in abitazioni di via Boschetto e uno in zona parco Romolo. Un altro furto è stato segnalato lo scorso 23 novembre.

Il bottino è da quantificare, ma dalle case, i malviventi, riusciti ad intrufolarsi all’interno, hanno portato via preziosi e denaro, compresi oggetti dal valore affettivo e ricordi di una vita. In seguito alla scorsa ondata di furti, i passaggi di carabinieri e polizia si sono intensificati, ma non è bastato. I ladri, sempre più spregiudicati, non hanno paura ad agire in un quartiere dove tutti si conoscono e dove il controllo di vicinato è molto attivo.

C’è chi si è trovato i ladri in casa e c’è chi ha avuto l’amara sorpresa quando è rientrato nella propria abitazione, trovandola a soqquadro e con danni alle finestre e alle porte. A tutti coloro che hanno subito furti non è rimasto altro da fare che denunciare l’accaduto a carabinieri e polizia.

E le telecamere tanto richieste, come ha segnalato Luigi Armillotta, membro del comitato di quartiere, non sono ancora arrivate. “I sistemi di videosorveglianza agli ingressi delle zone abitative potrebbero essere un deterrente”, dice Armillotta. “Capiamo che le forze dell’ordine non possono essere sempre presenti, ma le telecamere sarebbero sicuramente utili per individuare e segnalare targhe rubate o comunque dare evidenze”.

Innegabile l’apprensione e la preoccupazione dei residenti, stanchi e arrabbiati per le continue incursioni dei ladri. Il quartiere Boschetto continua ad essere sotto assedio, e ancora una volta si chiede a gran voce che il problema venga affrontato e che sia trovata una soluzione che permetta di porre un freno a queste frequenti razzie.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata