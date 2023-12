Napoli-Cagliari 2-1, decidono i gol di Osimhen e Kvaratskhelia

(Adnkronos) – Il Napoli batte il Cagliari per 2-1 nel match in calendario oggi 16 dicembre per la 16esima giornata della Serie A 2023-2024. I campioni d’Italia, che si impongono con i gol di Osimhen e Kvaratskhelia, salgono a 27 punti e riprendono la corsa verso la zona Champions League della classifica. Il Cagliari, a cui non basta il provvisorio pareggio di Pavoletti, rimane a quota 13.

Il Napoli parte col piede sull’acceleratore e al 7′ spaventa la difesa sarda con la prima accelerazione di Kvaratskhelia. I primi 20 minuti sono un monologo azzurro: Politano, Osimhen e Kvaratskhelia dettano legge, la porta del Cagliari vacilla a ripetizione ma il Napoli non sfonda. La pressione è costante, al 29′ ci prova Rrahmani di testa: palo. Il Cagliari prova a uscire dal bunker prima della fine del primo tempo e al 43′ va vicino al bersaglio grosso. Il contropiede ospite porta Nandez al tiro, Meret salva.

Il Napoli prova a spingere anche in avvio di ripresa, ma gli ospiti riescono a chiudere gli spazi. L’equilibrio salta al 69′. Mario Rui crossa, Osimhen decolla e trova il colpo di testa vincente: 1-0. Il Cagliari incassa il colpo, riparte e pareggia nel giro di 3 minuti. Luvumbo accende Pavoletti che brucia Juan Jesus, 1-1 e pubblico azzurro gelato. Il Napoli ha il merito di cercare – e trovare – immediatamente il nuovo vantaggio. Osimhen stavolta diventa suggeritore, il nigeriano si porta appresso l’intera difesa sarda e serve Kvaratskhelia: il georgiano ringrazia e non sbaglia, 2-1 al 75′.