De Nicola “Al Garibaldi di Catania nati 40 mila bimbi in 20 anni”

CATANIA (ITALPRESS) – “Noi registriamo 2.300 parti anche nel 2023. Se festeggiamo la ventesima edizione vuol dire che sono nati oltre 40 mila bambini in 20 anni. Una piccola città accolta dalla città di Catania e questo ci inorgoglisce in un momento in cui la natalità non è al centro dei programmi, con l’Italia ultimo paese in Europa per bambini nati. Cerchiamo di mettere in sicurezza le nascite, di formare le coppie e di assistere con sicurezza. Abbiamo tutte le discipline nel nostro reparto, come la cardiologia, la chirurgia e la rianimazione pediatriche. Un percorso bellissimo che serve anche a mettere tutto questo in sicurezza”. Così il commissario dell’Arnas Garibaldi di Catania, Fabrizio De Nicola, in occasione della ventesima edizione del “Natale a Nesima”. xo1/vbo/gtr

© Riproduzione riservata