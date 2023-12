Da oggi il Maestro Bruno Giuranna e il Maestro Franco Petracchi sono cittadini onorari di Cremona. La cerimonia di conferimento del massimo riconoscimento civico si è tenuta nel pomeriggio nella Sala della Consulta di Palazzo Comunale.

La cerimonia si è aperta con l’intervento del presidente del Consiglio comunale Paolo Carletti che, ricordando come dal 1206 il Palazzo Comunale il luogo nel quale si prendono le più importanti decisioni per la città, ha detto che è un grande onore ricevere in questa sede due grandi personaggi come Bruno Giuranna e Franco Petracchi che hanno dato molto a Cremona: il massimo riconoscimento civico loro conferito è un segno di ringraziamento dell’intera città per la passione e l’impegno che li ha sempre contraddistinti.

A seguire il sindaco Gianluca Galimberti, ringraziando il Presidente della Fondazione “W. Stauffer”, Alessandro Tantardini, e il Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Cremona, Gian Domenico Auricchio – che hanno proposto il conferimento della cittadinanza onoraria, proposta poi accolta all’unanimità dal Consiglio Comunale – rivolgendosi ai due Maestri, ha sottolineato come Cremona abbia un debito nei loro confronti per tutto quanto hanno fatto in campo musicale formando, tra l’altro, allievi divenuti a loro volta eccellenti musicisti. Essere cittadini di Cremona, che ha dato i natali a Claudio Monteverdi, ha aggiunto il Sindaco, è motivo di orgoglio, lo stesso orgoglio di potere ora annoverare tra i propri concittadini anche Bruno Giuranna e Franco Petracchi.

Breve saluto anche da parte del Presidente dell’Accademia “W. Stauffer” Alessandro Tantardini e del Commissario Straordinario della Camera di Commercio Gian Domenico Auricchio che hanno in sintesi spiegato le motivazioni alla base della proposta inviata alla Presidenza del Consiglio comunale.

Carletti ha poi letto la motivazione del riconoscimento al M° Bruno Giuranna: “Si conferisce la Cittadinanza Onoraria al Maestro Bruno Giuranna per l’esemplare dedizione alla formazione delle nuove generazioni di musicisti, contribuendo all’affermazione di Cremona come centro di eccellenza per l’alta formazione musicale”. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale hanno poi firmato il diploma, redatto in forma artistica.

A seguire un breve omaggio intermezzo musicale: Teresa Valenza, allieva della classe di viola del M° Giuranna ha eseguito il primo e secondo movimento della Sonata op. 25 n. 1 di Paul Hindemith. Giuranna, nel suo breve intervento di ringraziamento, ha detto di ricevere questo riconoscimento con un profondo senso di rispetto e, ripercorrendo la sua esperienza a Cremona, sotto l’egida dell’Accademia Stauffer, ha rimarcato di avere ricevuto più di quanto abbia potuto dare.

E’ stata poi la volta del Maestro Franco Petracchi. La motivazione recita “si conferisce la Cittadinanza Onoraria al Maestro Franco Petracchi nel contributo generoso e incondizionato alla crescita e all’affermazione di allievi musicisti e per l’apporto all’affermazione di Cremona come centro di eccellenza per l’alta formazione musicale”. forma artistica.

Altro intermezzo musicale con Fabrizio Buzzi, allievo della classe contrabbasso del M° Petracchi, che ha suonato il Preludio della Suite n.2 in re minore di J. S. Bach. Dopo l’esecuzione di questo brano, Franco Petracchi, dicendosi felice e onorato, ha aggiunto di sentirsi da sempre cremonese in quanto Cremona è la città dove ha passato molto più tempo dopo Roma, dove abita.

Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, componenti della Giunta, consiglieri comunali e soprattutto un nutrito gruppo di allievi dell’Accademia Stauffer.

Giuranna e Petracchi, artisti di primissimo piano, hanno costituito il nucleo fondativo dell’Accademia Stauffer e sono riconosciuti quali esempi di dedizione e generosità verso le nuove generazioni di musicisti, che hanno potuto fruire nel tempo di formazione specialistica e qualificate docenze.

La decisione del Consiglio è avvenuta a seguito della proposta pervenuta, attraverso un nota congiunta, a firma del Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Cremona e del Presidente della Fondazione Stauffer. In tale nota viene sottolineato, tra l’altro, che i due Maestri, si sono particolarmente distinti nel loro campo di attività acquisendo numerosi premi a livello internazionale, abbiano contribuito al prestigio internazionale della città di Cremona.

Insieme al M° Salvatore Accardo e al compianto Rocco Filippini, Giuranna e Petracchi hanno generosamente accettato l’invito di Andrea Mosconi dando vita, nel 1985, alla prestigiosa Accademia Stauffer. Hanno contribuito, nei 38 anni successivi, a formare oltre 500 allievi provenienti da tutto il mondo che hanno avuto l’opportunità di accedere ai corsi di alto perfezionamento in forma gratuita e con modalità uniche e innovative.

Tutti gli allievi ammessi alla prestigiosa Accademia accedono ai corsi a seguito di un rigoroso processo di selezione, basato sul merito e la motivazione personale. Tra gli ex allievi dell’Accademia figurano numerosi solisti di fama internazionale, affiatate formazioni cameristiche e prime parti di alcune tra le più autorevoli orchestre e questo ha contribuito ad affermare sempre più Cremona come centro di eccellenza in ambito mondiale per l’alta formazione musicale.

L’Accademia Stauffer rappresenta un’esperienza unica e preziosa nel panorama della didattica musicale italiana e internazionale, ha permesso, e pennette, ai giovani solisti che vi si formano di conoscere e vivere la città di Cremona, creando legami importanti e duraturi nel tempo. Fra i formati si ricordano Sergej Alcksandrovic Krylov, Anna Serova, solista, Simone Gramaglia, violista Quanetto di Cremona, Francesco Siragusa, primo contrabbasso dell’Orchestra del Teatro alla Scala, Alessandro Serra, primo contrabbasso Orchestra del Teatro alla Scala, solo per citarne alcuni tra i tanti.

La passione dei due musicisti si è concretizzata nel corso di questi anni anche nella ricorrenza annuale dell’Omaggio a Cremona, concerto aperto alla cittadinanza offerto in formula gratuita, che ha visto Giuranna e Petracchi (assieme ad Accardo e Filippini e Meneses poi) calcare il palco del Teatro Ponchielli in appassionanti concerti di musica da camera, a fianco dei loro più talentuosi allievi.

Giuranna nel 1967 ha contribuito a fondare Esta Italia, l’Associazione che raggruppa gli insegnanti italiani di strumenti ad arco, e che è affiliata a Esta Europa.

Gli artisti che hanno costituito l’Associazione, famosi in Italia ed in campo internazionale, consapevoli della difficile situazione dell’educazione e divulgazione musicale in Italia, si sono attivati con generosità e abnegazione, per il profondo desiderio di conservare, ma anche di rinnovare, le grandi tradizioni musicali del nostro Paese.

Nel 2007, in qualità di Presidente di Esta Italia, il Maestro Giuranna ha portato a Cremona il 35° Congresso Internazionale di ESTA, Associazione Europea degli Insegnanti ad Arco, un evento che ha riunito nella “città dei violini”, circa 450 partecipanti, tra studiosi e insegnanti di strumenti ad arco, provenienti da tutta Europa. In tale occasione, grazie al successo del convegno, il direttivo di Esta Italia decise di fissare la sede dell’Associazione a Cremona, presso la Camera di Commercio di Cremona, attivando una collaborazione che ha contribuito negli anni a rendere Cremona sempre più centrale per la formazione musicale. La sezione di Esta si è ben distinta nel tempo organizzando manifestazioni e seminari ed ha avuto l’opportunità e l’onore di ospitare quattro volte il Congresso Internazionale tornando nel 2019 nella città simbolo nel mondo per gli strumenti ad arco: Cremona. Nel 2007, grazie alla collaborazione con Esta, furono poste le basi per sviluppare il progetto delle Masterclass e del Cremona Summer Festival che continua ancora oggi e che ha portato in città migliaia di musicisti con i loro familiari.

