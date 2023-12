A quasi due mesi di distanza dalla morte del marito, Giorgio Bodini, se n’è andata anche la moglie, Simona Tinelli, infermiera dell’ospedale di Cremona, in pensione. Una coppia legatissima, divisa in maniera del tutto inattesa alla fine di ottobre a causa di un malore che aveva stroncato la vita di Bodini, per tanti anni ufficiale presso il comando dei Vigili di Cremona, poi passato a guidare il Comando della polizia locale di Polesine Zibello, da tutti conosciuto come uomo sportivo, affabile e sincero.

Ora, la notizia della morte della moglie Simona è calata come un velo di tristezza sulla comunità di Castelvetro, dove la coppia viveva, oltre che tra i tanti colleghi dell’ospedale che l’hanno conosciuta ed apprezzata.

