Nel tardo pomeriggio di lunedì 18 dicembre, nella Sala Spinelli del Centro Pastorale Diocesano, si è svolto il tradizionale incontro natalizio per gli operatori del Comitato provinciale del CSI, momento anche di condivisione, riflessione e scambio degli auguri.

Il presidente provinciale Ardigò ha accolto e ringraziato i presenti, sottolineando l’importanza di una profonda riflessione su cosa vogliamo essere per il futuro, consapevoli della necessità del nostro impegno come associazione sul territorio.

La serata è stata anche l’occasione per effettuare delle premiazioni legate sia all’attività sportiva che all’impegno associativo.

Prima fra tutte la consegna del Discobolo al merito sportivo CSI, conferito quest’anno a Renato Bodini, una figura che ha incarnato e rappresentato i valori dell’Associazione da oltre trent’anni.

Sono state ripercorse le varie tappe del suo impegno associativo, iniziato come arbitro di calcio, poi con incarichi nella sua società sportiva (Scoiattoli di Castelverde), come consigliere provinciale e membro di Presidenza, fino all’incarico di Presidente provinciale dal 2004 al 2008, e a seguire come componente del Coordinamento tecnico e poi della Commissione Giudicante, fino ai suoi più recenti impegni a favore dell’attività per i più piccoli e da ultimo quello per i disabili e lo sporti integrato.

Persona sempre molto entusiasta, disponibile, in modo particolare a livello operativo, ha sempre svolto i vari incarichi con serietà, passione, puntualità, e grande coinvolgimento; attento alle esigenze degli altri e sempre disposto ad ascoltare, è stato un buon mediatore cercando, nei limiti del possibile, di accontentare un po’ tutti.

La correttezza ed il rispetto delle regole hanno contraddistinto il suo percorso associativo, distinguendosi per la capacità di ricercare sempre il dialogo costruttivo con le diverse componenti associative e il desiderio di costruire relazioni e collaborazioni sul territorio.

Non senza commozione ha ritirato questo riconoscimento associativo, ringraziando in primis il Comitato provinciale, ma anche e soprattutto la sua famiglia, presente al completo, che lo ha sostenuto in questo suo percorso all’interno del CSI.

Dopo questo momento particolarmente intenso, si è passati alle premiazioni dei Campioni provinciali 2023 di Corsa Campestre, introdotti dal referente provinciale dell’attività di Atletica Leggera Fabio Treccani.

© Riproduzione riservata