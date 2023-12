Mattinata di incidenti sulle strade cremonesi, colpa di disattenzione e scarsa visibilità. Per fortuna nulla di particolarmente grave, ma sufficiente a tenere impegnati vigili del fuoco, sanitari e forze dell’ordine per i rilievi e la viabilità.

In via Postumia, poco dopo le 6 alla rotonda con l’intersezione con viale Concordia, si sono scontrate un’auto e un furgone, entrambi finiti nell’aiuola centrale. Due persone sono rimaste ferite in modo lieve, un giovane di 24 anni e un uomo di 38. Sul posto la polizia Locale. In via Cadore alle 8, una ragazza di 21 anni è stata investita senza gravi conseguenze, ma trasportata in codice verde in ospedale per precauzione.

Problemi anche a Sospiro, lungo la sp 82 poco dopo le 20, per uno scontro che ha coinvolto 5 persone, alcune portate in ospedale in codice giallo.

