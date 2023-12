Nel 2023 Suv ancora protagonisti

ROMA (ITALPRESS) – Il mercato dell’auto nel 2023 è ripartito, quello delle auto elettriche è invece ancora fermo, o quasi. In termini assoluti in Italia nei primi 11 mesi dell’anno, si sono registrate 59.839 immatricolazioni di vetture di questo tipo, pari al 4,1% del totale delle 1.455.271 unità vendute. Il dato europeo del 16,7% di elettriche immatricolate a novembre, è quindi lontanissimo dai dati registrati nel nostro Paese. Il 2024 non sarà un anno agevole per chi deve vendere e comprare un’automobile nuova. L’incertezza è infatti ancora molto alta, tutti i costruttori a cominciare da Fiat, mantengono per l’Italia versioni ibride che garantiscono una riduzione dei consumi e autonomie in full electric più o meno lunghe. Un compromesso che i consumatori italiani sembrano apprezzare, mentre le plug-in non decollano, sono appena il 4,1% del mercato.In questo scenario, molti preferiscono le auto solo a benzina o diesel. La quota è stata del 42,2% a novembre. In questo numero entrano molte delle vetture più vendute, le utilitarie e superutilitarie, che rappresentano ancora il 33,1% del mercato, con volumi in aumento del 10,7% rispetto a quelli del novembre scorso. Segno che il mercato è debole, come basso è il potere d’acquisto degli italiani, che sembrano aspettare incentivi ad ampio raggio per cambiare l’auto.

xb2/tvi/gtr