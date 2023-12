Atletico Madrid, il video di Natale che commuove anche i tifosi del Real

(Adnkronos) – L’Atletico Madrid trionfa a Natale con uno splendido video che conquista i tifosi di tutte le squadre, Real Madrid in primis. Il club colchonero, dal proprio profilo X, fa gli auguri con una toccante clip che rivisita in una chiave particolare la rivalità con i blancos. Un tassista di Madrid soccorre un anziano, solo in una strada deserta. L’uomo è scosso, frastornato, in evidente difficoltà. Fatica a rispondere alle domande del tassista e a formulare frasi. Si scuote solo quando si parla di calcio: l’anziano è tifoso del Real Madrid e il suo ‘oggi’ è fermo alle gesta di Alfredo Di Stefano, la ‘saeta rubia’… “Più in alto dell’Atletico, ci sono i valori dell’Atletico”, la chiosa del club.