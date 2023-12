Natale con sorpresa a Castelvetro Piacentino: il popolare conduttore televisivo Amadeus ha infatti scelto di pranzare all’Osteria del Pescatore. Il direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo, nonché amatissimo volto del piccolo schermo, ha trascorso il pranzo del 25 dicembre a due passi da Cremona. Il locale è quello dello chef Daniele Persegani (anch’egli volto di Rai1 accanto ad Antonella Clerici nel suo “E’ sempre mezzogiorno) e della sorella Nicoletta.

Una scena quasi surreale per gli avventori dell’Osteria: “Appena entrato è calato un attimo di silenzio”, racconta Persegani. “Lui ha sorriso, salutato e augurato a tutti buon Natale. I miei clienti hanno ricambiato con un caloroso applauso”. I gestori sottolineano inoltre quanto Amadeus e la sua famiglia siano stati assolutamente alla mano, non sottraendosi a saluti e foto con tutti gli altri ospiti del locale. Immancabili nel menù gli anolini in brodo; particolarmente graditi anche i salumi tipici del territorio. “E anche il mio panettone è stato apprezzato!”, aggiunge lo chef.

