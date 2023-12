Superbonus, Tajani “Lavoriamo a proroga per chi ha fatto 70% lavori”

ROMA (ITALPRESS) – “Nella manovra abbiamo ottenuto ciò che volevamo per quanto riguarda la tutela della casa, i contratti perle forze dell’ordine, per il comparto difesa, ora stiamo lavorando affinché ci sia una proroga per quanto riguarda il Superbonus, perchi ha fatto lavori che vanno oltre il 70%, si può vedere sul Milleproroghe oppure trovare un’altra soluzione legislativa”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della conferenza stampa di presentazione dell’intergruppo Forza Italia e Noi Moderati nella Regione Lazio.(ITALPRESS)

