Buoni affari per i commercianti cremonesi, da Crema a Casalmaggiore durante le festività natalizie. Qualche esercente è arrivato a fare meglio dell’anno scorso. Il clima anomalo ha aiutato il commercio portando tanta gente nelle città.

E ora lo sguardo è rivolto ai saldi che inizieranno il 5 gennaio. C’era stata la volontà di cambiare la data e di spostarli più avanti, a febbraio o marzo, ma per quest’anno rimane tutto invariato. Se ne parlerà eventualmente l’anno prossimo per trovare una data comune di inizio saldi in tutto il territorio nazionale.

Il servizio di Simone Bacchetta

