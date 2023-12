Pubblicate in questi giorni le dichiarazioni dei redditi dei parlamentari relative all’anno 2022, tra i quali il più ricco risulta essere Matteo Renzi, con 3,2 milioni. Il più povero è invece Giuseppe Conte, con 24mila euro. E a Cremona? Tra i parlamentari cremonesi il più ricco è Renato Ancorotti, senatore, che dichiara un reddito complessivo pari a 401.786 euro. Tra le sue proprietà conta ben 5 automobili, numerose proprietà e partecipazioni in società. Lo scorso anno aveva dichiarato 367.790 euro.

Alla Camera c’è invece Silvana Comaroli, che nel 2023 ha dichiarato, per l’anno precedente, 114.053 euro, mentre nel 2021 erano circa 119mila euro. Deputata della Lega, classe 1967, nata e residente a Soncino, una casa di proprietà, ha un ruolo di presidente della Fondazione Soncino onlus per il quale non percepisce compenso.

Pubblicati anche i redditi di Carlo Cottarelli, che è però si era dimesso l’estate scorsa, dopo l’elezione a segretaria del Pd di Elly Schlein. Di fatto, se fosse rimasto, sarebbe stato lui il più ricco: con un reddito, nel 2022, di 334.410 euro, a cui aggiungere 420mila euro percepiti all’estero. Infine, degna di nota la situazione di Daniela Santanché, la quale, pur non essendo cremonese, è stata eletta nella circoscrizione di cui il nostro territorio fa parte. Per lei il reddito dichiarato è stato di 298mila euro. LaBos

