Il centro abitato più anziano? Voltido, a pari merito con San Martino del Lago. Quello più giovane? Casaletto Vaprio. Ai due estremi opposti della provincia si collocano il comune con l’età media più alta (52,2 anni) e più bassa (42,8 anni), specchio di un territorio dove negli ultimi cinque anni l’età media è passata da poco più di 46 anni (1 gennaio 2019) a 47 (1 gennaio 2023) e l’indice di vecchiaia, ossia il rapporto percentuale tra la popolazione di 65 anni e più e i bambini tra gli 0 e i 14 anni, dal 190% è salito a 204%.

E’ l’ultimo aggiornamento al 1 gennaio 2023 effettuato dall’Ufficio Statistica della Provincia di Cremona sulla base dei dati demografici Istat e pubblicati nella nuova versione “dinamica” sul sito Internet dell’amministrazione provinciale. Attraverso diverse cartine interattive del territorio provinciale, è possibile avere un colpo d’occhio abbastanza chiaro sulla parte della provincia con il minore ricambio generazionale: si tratta della zona ad est di Cremona, tra il capoluogo e i comuni lungo la Giuseppina, Sospiro, Cingia de Botti (dove tuttavia ad incidere ci sono due importanti strutture di ricovero per anziani) e i primi comuni del casalasco (Torricella del Pizzo, Scandolara Ravara). Nell’ambito sociale che fa capo al capoluogo (50 comuni) l’età media è di 47,6 anni e l’indice di vecchiaia è il 218,8%, contro i 192,1 del Cremasco e il 199 del Casalasco. Fanno eccezione alcuni comuni della cerchia più stretta cremonese, come Gerre de Caprioli e Malagnino nettamente più giovani.

L’indice di ricambio della popolazione attiva si attesta a 165 nel Cremonese, contro il poco più di 144 degli altri due ambiti: si tratta di un un indicatore che rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). Un segnale preoccupante in termini di sostenibilità del sistema economico, se si pensa che la popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l’indicatore è minore di 100.

C’è poi un altro dato interessante, ossia quanti anziani ci sono per ciascun bambino: la media provinciale è di 5,9 (5,3 nel 2019), il comune più giovane (Casaletto Vaprio) ne conta 3,4 e quello più anziano (Voltido) 13,5.

Nel capoluogo, Cremona, ogni 6,4 over 65 c’è un bambino; a Crema il rapporto è di 6,7 a 1; a Casalmaggiore è di 4,8. gbiagi

QUI IL LINK ALLA CARTINA INTERATTIVA

QUI IL LINK ALLE TABELLE DEI COMUNI

© Riproduzione riservata