Diminuisce il numero di matrimoni e restano stabili le unioni civili; un residente su quattro al quartiere Cambonino è di nazionalità straniera, mentre all’opposto al Boschetto sono appena il 6%; aumenta vertiginosamente il numero di cremonesi residenti stabilmente all’estero.

Sono alcuni dati che emergono dall’ultimo aggiornamento dell’Ufficio Statistica del Comune sulla popolazione cremonese pubblicato on line a fine anno, in una forma per la prima volta interattiva, aggiornati al 1 gennaio 2023, con la possibilità di raffrontare l’ultimo anno con quelli precedenti.

Il quartiere più popoloso, tra i 16 che hanno costituito un comitato, è il quartiere Centro, con oltre 13mila residenti, di cui il 18% di nazionalità straniera. Ad annoverare la più alta incidenza di stranieri in città è però il Cambonino, dove dei 2.271 residenti, oltre il 24% proviene dall’estero. Nel dettaglio:

INCIDENZA STRANIERI SUL TOTALE POPOLAZIONE DEI QUARTIERI

Bagnara – Battaglione: 6,5%

Borgo Loreto – San Bernardo: 17,4%

Boschetto Migliaro: 6.06%

Cambonino: 24,2%

Cascinetto Villetta: 18,4%

Castello: 15,9%

Cavatigozzi- S. Predengo: 12.8%

Centro: 18,3%

Giordano – Cadore: 22%

Maristella: 10,4%

Novati: 10,3%

Po – Canottieri: 17%

Porta Romana – Largo Pagliari: 16,2%

Risorgimento – S. Ambrogio – Incrociatello: 19%

S.Felice – S.Savino: 13,8%

Zaist – Stadio: 11,5%

La curva dei cremonesi che scelgono di vivere all’estero, iscritti all’anagrafe Aire, è in costante ascesa dal 2017 all’inizio del 2023: quasi 1000 unità in più, da 3.002 a 3933, con una netta prevalenza di maschi, 2.082 contro 1.852 femmine.

I matrimoni sono in costante diminuzione: furono 304 tra civili e religiosi nel 2001, a fine 2022 sono stati 169, 115 civili e 54 religiosi. Non sembra riscuotere grande successo nemmeno l’unione civile: nel primo anno di introduzione, il 2016, ne sono state registrate 4, salite a 7 l’anno dopo, ma nel 2022 ce n’è stata solo una.

Colpisce poi l’alto numero di famiglie con un solo componente: sono 14.320 sulle 34.249 iscritte all’anagrafe; altre 10.082 hanno due soli componenti: una citta sempre più frammentata, le famiglie numerose, con 5 o 6 componenti e oltre sono appena circa 1300. gb

