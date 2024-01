Un impegno e alcuni ringraziamenti per iniziare questo viaggio, per questa prima presa di contatto con tutti voi che quotidianamente seguite Cremona1, CremonaOggi, CremaOggi, OglioPoNews, CremonaSport. Con tutti voi che ogni giorno scegliete di essere informati, di approfondire, di trascorrere del tempo con i media del nostro Ecosistema informativo.

L’impegno è quello di continuare ad informare, suggerire elementi di riflessione, proporre idee e anche provocazioni in grado di dare a tutti noi, donne e uomini di Cremona e della sua provincia, gli strumenti per leggere quanto accade e provare insieme a disegnare il futuro di una comunità.

Un impegno nel solco di quanto Cremona1 e i nostri quotidiani online fanno da sempre, essendo parte distintiva di un modo di interpretare il ruolo dell’informazione in una società moderna e in continuo cambiamento. In particolare all’affacciarsi di una stagione ricca di appuntamenti, a partire dalla tornata amministrativa che vedrà al voto Cremona, Casalmaggiore e una ottantina di comuni.

Un impegno con alcune novità. La volontà di allargare lo sguardo oltre i confini della Provincia per cercare le relazioni necessarie a sostenerne lo sviluppo. La necessità di “cercarvi”: il presente e il futuro dell’informazione comportano, per chi ne vuole essere protagonista, di entrare a far parte del menù informativo delle persone. Vogliamo essere presenti quando avete bisogno di conoscere, di approfondire, ma anche di sapere curiosità e segreti del nostro straordinario territorio. Vogliamo ascoltarvi quando avrete temi e problemi da mettere in evidenza.

I ringraziamenti. All’Editore, per la fiducia nell’affidarmi la responsabilità dei suoi media e per l’impegno che mette in questa impresa editoriale; a Guido Lombardi collega e amico che dopo tre anni di direzione si è incamminato in una nuova avventura professionale; alla Redazione per l’impegno, la passione, la competenza e a tutte le Aree aziendali – tecnica, commerciale, digitale, amministrativa – che rendono possibile il nostro lavoro quotidiano. Infine un grazie a voi tutti che ogni giorno ci scegliete, che attraverso Cremona1, CremonaOggi, CremaOggi, OglioPoNews e CremonaSport, volete conoscere e capire quanto accade nel nostro straordinario territorio.

Siamo all’inizio di un nuovo anno, tanti auguri per un 2024 sereno, da vivere e costruire insieme.

Lucio Dall’Angelo

