Tragico incidente nelle prime ore della mattina di martedì 2 gennaio, in via Mantova, sulla rotonda di San Felice, dove un’auto è volata fuori strada, abbattendo un cartello stradale e incastrandosi nel guard rail. Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118, coadiuvati dai Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo dalle lamiere. A nulla sono però valsi i tentativi di rianimarlo: per lui, un uomo di 38 anni, E.B., di origine albanese ma residente a Pieve Delmona, non c’è stato nulla da fare.

Erano circa le 5.15 quando si è verificato lo schianto. La vittima ha presumibilmente perso il controllo della propria auto, una Volkswagen Polo. Ancora non sono note le cause dell’incidente, al vaglio della Polizia Stradale, che si sta occupando della ricostruzione della dinamica sotto la guida del comandante, Federica Deledda, che si è recata personalmente sul posto.

Secondo i primi rilievi, sembra che il 38enne abbia perso il controllo del veicolo un centinaio di metri prima, salendo sulla rotonda, come emerge dalle tracce di pneumatici rimaste nell’erba, per poi terminare la propria folle corsa a bordo strada.

Sul posto presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Cremona, che si sono occupati di gestire il traffico, dirottando le auto provenienti da Cremona verso la via Postumia, all’altezza dello svincolo della tangenziale.

