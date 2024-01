Sabato 6 Gennaio alle ore 16 al teatro Gonzaga di Ostiano, la compagnia teatrale “SentiChiParla” metterà in scena Il magico Elisir, uno spettacolo brillante per tutta la famiglia, ispirato all’opera lirica L’Elisir D’Amore di Gaetano Donizetti ed adattato al teatro da Chiara Tambani. Lo spettacolo è inserito nel cartellone del Festival Balzarini e l’ingresso è gratuito.

Nemorino, giovane simpatico e squattrinato, è innamorato della bella Adina, che però non ricambia il suo sentimento. Un giorno in paese si presenta uno strano individuo, il misterioso dottor Dulcamara, che gira il mondo vendendo un magico elisir, che avrebbe il potere di guarire tutti i mali e soprattutto di far innamorare tutte le ragazze!

Il dottor Dulcamara pare capitare proprio al momento giusto per aiutare l’ingenuo Nemorino. Riuscirà il giovane a conquistare il cuore di Adina bevendo la magica pozione?

Lo spettacolo, che la compagnia porta in scena già da diversi anni, diverte grazie a gag e intrecci comici che suscitano ilarità nei grandi e nei piccini e allo stesso tempo regala emozioni, facendo riflettere su quanto sia importante nella vita credere nell’amore che, davvero, può compiere miracoli!

Gli interpreti sono: Chiara Tambani (Nemorino, Belcore), Morena Mazzini (Adina), Ivano Zambelli (Dulcamara).

I tre attori, che insieme formano la compagnia, SentiChiParla si dedicano con professionalità e passione al teatro da oltre vent’anni, con l’obiettivo di diffondere la cultura teatrale proponendo pièces divertenti, ironiche e brillanti per grandi e piccini, ma anche con profondi contenuti culturali e sociali. Hanno in repertorio spettacoli per tutta la famiglia, atti unici, monologhi, commedie e recital teatrali. Amano mettere in scena storie che parlano al cuore dei grandi e dei bambini, perché le storie popolari svelano i sentimenti che accompagnano l’essere umano, e in essi ci ritroviamo e ci sentiamo tutti più vicini. Anche questa è la magia del teatro.

© Riproduzione riservata