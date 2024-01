Provo sconcerto e amarezza per la polemica che il Partito Democratico tramite il consigliere Regionale Matteo Piloni e le minoranze in Regione Lombardia, evidentemente in cerca di facile visibilità, hanno innescato a fine anno, giocando sul classico vuoto di notizie festivo. Amarezza perché si strumentalizzano i disabili gravi e gravissimi, distorcendo la realtà dei fatti.

Lo sconcerto deriva poi dal fatto che il cambiamento è avvenuto a livello ministeriale, e non regionale. E questo per garantire una maggiore appropriatezza della spesa, scoraggiando gli abusi. Parte della quota destinata dal Governo ai caregiver familiari sarà in voucher, ma la somma resta sempre la stessa. La Sinistra non se ne è accorta? O racconta frottole alimentando una polemica sul nulla, complice forse qualche bottiglia di spumante di troppo a Capodanno?.

Totalmente falso è poi il fatto che Regione Lombardia abbia tagliato le risorse. Semmai le ha incrementate, destinando per il 2024, grazie al buon lavoro dell’Assessore alla Disabilità Elena Lucchini, 14 milioni di euro di fondi propri, a cui andranno aggiunti i 13 milioni del Fondo Sanitario Regionale. Queste risorse si sommeranno a quelle statali del Fondo Non Autosufficienza attribuite alla Lombardia. Inoltre, nel bilancio di previsione appena approvato, grazie a un ordine del giorno sottoscritto da me e dagli altri capigruppo di maggioranza, si sommeranno altri tre milioni e mezzo di euro sulla misura B1 dedicata ai disabili gravissimi. Quindi, nessun taglio alla disabilità, però tutto questo Majorino & Co, guarda caso, si dimenticano di dirlo”.

Il Piano Nazionale sulle non autosufficienze impone alle Regioni di rimodulare i fondi diretti a supporto del caregiver familiare, potenziando così l’offerta di servizi sociali integrativi. Nessun taglio verrà fatto nell’ambito della disabilità, anzi rispetto agli anni passati ci sarà un incremento delle risorse regionali, solo rimodulate proprio come previsto dal piano nazionale. A questo proposito è bene specificare come l’Assessore Lucchini abbia preso contatti con il Governo al fine di garantire tempi adeguati alla messa a terra della riforma. Tutto ciò a dimostrazione del grande lavoro e dell’impegno concreto di Regione Lombardia verso le persone con disabilità e i loro familiari, un’attenzione particolare che continuerà e non si fermerà mai e su cui le opposizioni dovrebbero smettere di giocare facendo polemiche inutili e fuorvianti e gettando fumo negli occhi ai cittadini.

