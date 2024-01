I suoi primi gol, Gianluca Vialli li ha segnati all’oratorio di Cristo Re, dove è nato e cresciuto. Ma ben presto, dopo un breve passaggio al Pizzighettone, entra a far parte del settore giovanile della Cremonese. Con la maglia grigiorossa fa il suo esordio tra i professionisti nella stagione 1980-81. È nel campionato 1983-84 che spicca letteralmente il volo, dando un pesante contributo alla promozione in Serie A, dopo 54 stagioni d’attesa, della squadra ai tempi allenata da Emiliano Mondonico.

Dopo aver attirato l’interesse dei top club del calcio italiano, nell’estate del 1984 passa alla Sampdoria. In blucerchiato vince subito una Coppa Italia. Il suo rendimento in campo con la maglia della Samp decolla con l’arrivo in panchina di Vujadin Boskov nell’estate dell’86. L’intesa con il compagno di reparto Roberto Mancini sboccia, tanto che la coppia si guadagna il soprannome di “gemelli del gol”. Con il Mancio alle spalle, Vialli nella stagione 1986-87 si afferma definitivamente tra i migliori attaccanti della sua generazione, vincendo altre due Coppe Italia (annate 1987-88 e 1988-89). Ma i successi in maglia blucerchiata non finiscono qui, perché nella stagione 1989-90 Vialli è protagonista della conquista della Coppa delle Coppe. L’apoteosi con la Samp arriva nel campionato 1990-91, quando il club di Genova si aggiudica lo Scudetto, il primo e finora unico della sua storia.

Nella stagione 1991-92 per una cifra record si trasferisce alla Juventus. In bianconero arriva subito una Coppa Uefa. Poi con l’arrivo di Marcello Lippi in panchina conquista uno Scudetto e una Coppa Italia (la quarta della sua carriera). Dopo essere diventato capitano, Vialli trascina i bianconeri ai trionfi in Supercoppa Italiana e in Champions League (stagione 1995-96).

Nel campionato 1996-97 si trasferisce in Inghilterra, al Chelsea, vincendo subito un FA Cup. Nel febbraio ’98 diventa allenatore-giocatore del club londinese e chiude la stagione conquistando la Football League Cup e la Coppa delle Coppe. L’annata 1998-99 è la sua ultima da calciatore e viene impreziosita dal successo in Supercoppa Europea.

Tra squadre di club e Nazionale, Gianluca Vialli ha disputato 753 partite segnando la bellezza di 286 gol. Una carriera da campione.

Mauro Maffezzoni

