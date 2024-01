Inter-Verona 2-1, Bastoni e il fallo: gol era da annullare?

(Adnkronos) – L’Inter batte 2-1 il Verona al fotofinish ed è campione d’inverno tra le polemiche. I nerazzurri chiudono il girone d’andata con 48 punti dopo la vittoria nel match contro i veneti. La rete decisiva arriva al 95′ e viene firmata da Frattesi in un’azione che appare caratterizzata dall’evidente fallo di Bastoni su Duda. Il difensore nerazzurro colpisce l’avversario con una gomitata: l’arbitro Fabbri non vede, l’azione prosegue, l’Inter segna. L’episodio non viene sanzionato dal Var e la rete viene convalidata. Prima dello scadere, il Var torna in azione per un contatto tra Darmian e Magnani nell’area nerazzurra: rigore che Henry fallisce.

Al triplice fischio finale, come prevedibile, si accende il dibattito su X per gli episodi che hanno caratterizzato il match. I commenti si concentrano sul gesto di Bastoni, considerato troppo evidente per essere ignorato dal direttore di gara e dal Var. A sottolineare la gomitata sono soprattutto i tifosi della Juventus e del Milan, che polemicamente sottolineano la ‘ricorrenza’ di episodi favorevoli all’Inter nelle ultime giornata. Una settimana fa, nella gara pareggiata 1-1 sul campo del Genoa, il gol della capolista è arrivato in un’azione condizionata da un intervento di Bisseck su Strootman: alla moviola, la spinta del nerazzurro era apparsa evidente. Anche in quel caso, però, tutto regolare per arbitro e Var.