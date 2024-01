Multipiano della stazione di Cremona in dirittura d’arrivo: una volta terminati i lavori sarà sistemata l’altra parte del comparto, e cioè il parcheggio Fezzi di proprietà di Aem, che accoglierà circa un centinaio di posti auto.

I lavori, della durata di due mesi, riguarderanno il rifacimento delle linee di raccolta delle acque piovane, l’illuminazione pubblica, la sistemazione del fondo e infine l’asfaltatura. Il parcheggio era stato creato dopo che erano iniziati i lavori del multipiano per dare la possibilità ai pendolari di parcheggiare, tutta quest’area inoltre sarà sistemata anche dal punto di vista viabilistico con il completamento della ciclabile che arriverà fino alla stazione ferroviaria, saranno sistemati anche tutti i percorsi pedonali.

Aem, che alla fine dei lavori gestirà tutti parcheggi della stazione, a compensazione dell’investimento fatto, otterrà dal Comune attorno al comparto della stazione alcuni parcheggi a pagamento. Prima dell’estate, dunque, ci sarà una zona di parcheggio di 1000 posti a servizio della stazione e del centro città.

Su questo cantiere infinito pesa il sarcasmo dell’opposizione di centrodestra: “E’ giunto il momento di rifare il trucco alla città – commentano i capigruppo Malvezzi, Ceraso, Sommi, Zagni, Monteverdi – Così gli assessori cercano di coprire il vuoto delle loro azioni con un diluvio di parole, prive di reali novità per i cittadini. Abbiamo trovato divertente l’ennesimo comunicato stampa della Giunta Comunale riguardante l’applicazione “delle scalette in ferro” al parcheggio multipiano di Via Dante, nel frattempo completamente arrugginito. Un cantiere finanziato con il Patto Lombardia, quando Presidente del Consiglio dei Ministri era Matteo Renzi.

“Fa tenerezza l’annuncio dell’ennesimo incarico professionale per la sistemazione delle montagnole di piazza Roma, inagibili dal 2018, dopo che questa Amministrazione si è fatta bocciare ben tre richieste di finanziamento per mancanza di idee e di progetti ritenuti idonei (…)”.

