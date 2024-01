Brasiliano, “artista di strada”, Yogo, 28 anni, era stato arrestato a dicembre dalla polizia perchè trovato in possesso di hashish e di un bilancino di precisione. A processo ci è finito con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti, ma l’imputato si è difeso, dicendo che hashish lui non lo vende, che è solo per uso personale.

Il giovane artista era stato arrestato durante un controllo in stazione. Gli agenti gli avevano chiesto i documenti, ma lui, che è clandestino, non li aveva. E in più gli erano state trovate bustine di hashish e un bilancino. Bilancino che a detta dell’imputato, difeso dall’avvocato Raffaella Parisi, serviva per costruire i giochi per i suoi spettacoli.

Ora a processo, celebrato con il rito abbreviato, si attendono i risultati della perizia chimica sulla droga sequestrata. Rinvio al 10 aprile per la sentenza.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata