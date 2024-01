Seguendo l’impulso del presidente del Rotary International, Gordon McInally e nel solco del motto internazionale dell’anno rotariano 2023/2024 “Creiamo Speranza nel Mondo”, il Rotary Club Cremona Monteverdi ha deciso di focalizzare il suo service principale sul tema della

disabilità nei bambini e negli adolescenti, con particolare riferimento ai disturbi del neurosviluppo.

E’ maturata quindi la decisione di sostenere il progetto di Fondazione Occhi Azzurri Onlus, e del suo presidente Filippo Ruvioli, volto alla realizzazione a Cremona del nuovo “Centro riabilitativo e ricreativo Sinapsi CR²” che sta per essere ultimato e che diventerà un punto di riferimento nazionale per le malattie del neurosviluppo.

Entrando nel dettaglio del service, il Rotary Club Cremona Monteverdi all’interno del nuovo Centro Sinapsi CR² co-finanzierà da un lato l’allestimento dell’aula destinata alla musicoterapia mediante l’acquisto di strumenti musicali adeguati alla fascia d’età e alle particolarità degli utilizzatori, e dall’altro l’erogazione di sedute, singole o collettive, di musicoterapia.

Si stima di poter finanziare circa 200 ore di attività musicoterapica.

Il progetto del Club prevede inoltre l’organizzazione di attività di sensibilizzazione e coinvolgimento della comunità sul tema della disabilità e della diversità, anche in ottica DEI (Diversità, Equità e Inclusione), promuovendo l’attività del Rotary a supporto dell’inclusione e dell’apertura rispetto alle tematiche affrontate dal progetto.

Per supportare finanziariamente il service, il Rotary Club Cremona Monteverdi ha organizzato una raccolta fondi attraverso la vendita dei biglietti per il concerto benefico per violino e pianoforte che si terrà a Cremona il 22 marzo 2024 all’Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino, e che vedrà come protagonista della serata il violinista di fama internazionale Sergej Krylov, accompagnato al pianoforte dalla pianista greca Nefeli Mousoura.

Il concerto prevede un programma tra Romanticismo e Novecento storico con musiche di César Franck, Manuel de Falla, Pablo de Sarasate.

Il Maestro Krylov, recentemente insignito della cittadinanza onoraria della Città di Cremona, si esibirà a titolo completamente gratuito, permettendo così di dare maggior valore alla raccolta fondi.

Anche l’utilizzo dell’Auditorium sarà franco di spese grazie all’intervento di uno sponsor, che condividendo appieno l’iniziativa, ha voluto contribuire al successo del service.

Nel progetto è stata coinvolta anche la Fondazione Comunitaria per la Provincia di Cremona.

Per info e prenotazioni: concerto22marzo@gmail.com

