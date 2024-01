Manifestazione pro-Israele a L’Aja, in corteo familiari di ostaggi

ROMA (ITALPRESS) – A l’Aja, dove la Corte Penale Internazionale si riunisce per la prima udienza dopo l’esposto presentato a fine dicembre dal Sudafrica contro Israele per presunte violazioni della Convenzione sul genocidio, manifestazione a sostegno della causa di Israele e per chiedere la liberazione dei cittadini presi in ostaggio da Hamas nell’attacco del 7 ottobre scorso. In prima fila a manifestare proprio una delegazione di familiari di ostaggi.

(Fonte video: Ministero israeliano degli Affari Esteri)