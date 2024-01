Al Teatro Ponchielli ritorna una delle programmazioni più attese e sentite: Il Ponchielli per la Grande Età. Per l’edizione 2024 sono in programma due appuntamenti pomeridiani e uno serale di puro divertimento e allegria.

Si parte giovedì 22 febbraio con una delle Compagnie più amate i Legnanesi, con il loro nuovo lavoro Guai a chi ruba (in replica il 23 febbraio in serale), con le nuove avventure e disavventure della Famiglia Colombo (Teresa, Giovanni e Mabilia) e gli altri personaggi del cortile.

Il secondo appuntamento è per domenica 24 marzo con Niente Panico! di e con Paolo Hendel e per la regia Gioele Dix, un comico viaggio tra paure pubbliche e private, dove ridere di tutto questo è l’antidoto più efficace.

Il Teatro Ponchielli rinnova, con le due proposte pomeridiane, l’attenzione verso il pubblico della Grande Età (case di Riposo, Circoli e Associazioni) dando la possibilità di esercitare il diritto di prelazione al posto. Info segreteria del Teatro (tel. 0372 022010/11)

I biglietti per tutti gli spettacoli andranno in vendita, presso la biglietteria del Teatro, da martedì 23 gennaio nei consueti orari di apertura (lun/ven 10-18 e sab 10-13; tel. 0372 022001/02, biglietteria@teatroponchielli.it) .

