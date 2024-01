Il balzo in avanti si è segnato a novembre: il numero di occupati in Italia ha superato di 30mila unità il dato di ottobre, arrivando a quota 23milioni 743 mila in tutto, nuovo record nelle statistiche Istat dal 2004. Vero è che sempre a novembre non sono mancate spie di allarme, segnale dell’impatto del clima di incertezza che stiamo vivendo.

In primis, sono aumentati gli occupati a tempo determinato (15mila in più sul mese precedente); l’altro elemento è l’incremento del numero di inattivi, coloro che non hanno un lavoro e hanno smesso di cercarlo, a novembre +48mila su ottobre. Positivi i dati che arrivano anche dal territorio.

Il servizio di Michela Cotelli

