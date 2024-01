Sono 60mila circa i lavoratori che in provincia di Cremona attendono per il 2024 il rinnovo dei rispettivi contratti di lavoro. 30mila circa nel comparto metalmeccanico, 13.600 nel commercio; 8.100 lavoratori nell’agricoltura, oltre 6000 nella sanità, solo per citare i comparti più consistenti numericamente.

Nell’intervista andata in onda oggi nella trasmissione TV Di Primo Mattino su Cremona 1 (ore 7,40 – 9) Elena Curci segretaria provinciale della Cgil, ha illustrato la situazione del lavoro dipendente sul fornte dei salari: prezzi al consumo che continuano ad aumentare e crescita dei salari inferiore all’ inflazione negli ultimi 5 anni, con un calo di quasi 2000 euro in potere d’acquisto dei lavoratori italiani rispetto ad un aumento del 10 – 15% degli altri Paesi europei.

