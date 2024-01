“Pensavo che richiedere di evitare i tagli ai contributi per i caregiver famigliari, che vivono la disabilità nella loro quotidianità, fosse non solo una cosa giusta, ma soprattutto condivisa. Invece la maggioranza (di destra) che governa la nostra regione ha detto no”.

Così il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni interviene all’indomani della bocciatura della mozione presentata da tutti i gruppi di opposizione che chiedeva di cancellare i tagli ai sussidi diretti ai disabili gravi e gravissimi.

Tuttavia il consigliere dem sottolinea: “Non ho mai pensato, né lo penso, che i colleghi della maggioranza vogliano tagliare i contributi per i più fragili. Ma penso che non si siano preparati per tempo per evitare questi tagli e che sottovalutino che, per una famiglia, un taglio di 250 euro al mese o rappresenta una enormità”.

“Per cancellare questi tagli basterebbero circa 6 milioni – conclude Piloni – lo 0,03% del bilancio regionale. Meno dei soldi previsti per le attività di comunicazione del presidente Fontana. Sarebbe bastato proprio poco per dare una risposta a migliaia di famiglie. Non ci siamo riusciti. Continueremo a provarci fino a che queste risorse non saranno ripristinate”.

