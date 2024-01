Dopo il successo degli scorsi anni ritorna “Ponchielli Talk”, uno spazio di scoperta e approfondimento con personalità del mondo della cultura al Teatro.

Il primo appuntamento del nuovo anno è con il professore di fisica molto noto sul web Vincenzo Schettini, che si produrrà in una sorprendente lezione-show in compagnia di un personaggio che sa rendere la fisica un vero e proprio spettacolo.

I biglietti saranno in vendita alla biglietteria del teatro a partire da venerdì 19 gennaio nei consueti orari di apertura (lun/ven 10.00-18.00 e sab 10.00-13.00; Tel 0372. 022001/02; biglietteria@teatroponchielli.it).

In tutta Italia sono milioni le persone che seguono le lezioni di fisica del professor Vincenzo Schettini, tra Instagram, Facebook, You Tube e TikTok. Un fenomeno recente, esploso nel 2017, quando Schettini – una laurea in Fisica, una cattedra alle superiori – ha deciso di postare il suo primo video, oggi virale. Il suo segreto è l’empatia, la capacità di entrare in sintonia con tutti, complice quella sensibilità tutta da insegnante follemente innamorato della propria materia.

La sua simpatia travolgente e la sua competenza scientifica non sono esclusivamente fonte di ispirazione per migliaia di studenti, ma qualità che hanno costruito una vera e propria fanbase: bambini, genitori, altri insegnanti.

Schettini approda ora anche a teatro, trasformando il palcoscenico in una grande aula scolastica, in cui tutti gli spettatori saranno di nuovo allievi, per una lezione tanto affascinante da diventare un viaggio travolgent

Biglietti:

platea/palchi € 20,00

galleria / loggione € 15,00

biglietto studenti (riduzione studenti under 30) € 12,00

