Si rifanno il look i giardini di piazza Roma di Cremona, intitolati a papa Giovanni Paolo II. Il restyling del polmone verde del centro storico viene messo in campo dopo più di 20 anni, da quando ci mise mano, affidandosi all’architetto paesaggistico Andreas Kipar l’allora sindaco Paolo Bodini, che rifece completamente il pavimento cambiando il porfido in calcestruzzo. Successivamente fu creata l’area giochi e la palazzina del custode.

Ora, con la giunta Galimberti, sono due gli assessori che da tempo lavorano in sinergia per recuperare fondi per la sistemazione di questo polmone verde, Barbara Manfredini assessore alla rigenerazione urbana e Luca Zanacchi assessore al verde.

I primi lavori di ripulitura hanno riguardato statue, bacili e vasi che, in oltre 20 anni, si sono riempiti di licheni e muschi. Restano ancora dei lavori da fare, ma si aspetta che il tempo migliori; nella lista delle opere la fontana delle Naiadi, che è stata ripulita e messa in sicurezza con una cancellata. Restando in tema di fontane, il Comune ha un accordo con Padania Acque su quella centrale, ormai fuori uso da anni: si stanno ora aggiornando i preventivi per la sistemazione della vasca, dell’impianto elettrico, dell’illuminazione e del ricircolo delle acque. Il Comune è pronto ad intervenire solo se troverà delle risorse, visto che i costi superano i 50mila euro.

Un altro tema caro ai due assessori sono le rocaille, meglio conosciute dai cremonesi come “le montagnole”, transennate dal 2018 a causa del distacco di una parte della volta del sottopassaggio a grotta. Il preventivo è stato affidato allo studio di architettura e ingegneria Metro Q Engineering S.r.l., e sarà vagliato in collaborazione con la soprintendenza.

L’abbellimento dei giardini è proseguito con gli interventi sulle aiuole: si è deciso di mettere a dimora alcune essenze – a bassa richiesta idrica e manutentiva – che rispettano i vincoli imposti in quanto giardino storico. E’ stato realizzato un nuovo impianto di irrigazione dedicato, ora non più a vista. La riqualificazione dei giardini prevede anche la sostituzione delle panchine.

