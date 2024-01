I lavori di ristrutturazione del depuratore di Grontardo, situato poco fuori dal centro abitato lungo la strada Senigola (laterale di via Trieste), sono terminati e il nuovo impianto è entrato in funzione.

L’intervento, del valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro, ha previsto la dismissione e la contestuale rimozione di due tratti di fognatura mista in arrivo al depuratore e la sostituzione con una struttura scatolare.

Il cantiere ha portato alla realizzazione di un impianto di sollevamento, di sistemi di pretrattamento e alla conversione dei bacini esistenti in nuovi reattori biologici a cicli alternati; alla realizzazione di un nuovo sedimentatore, di un locale tecnico e di altre opere di completamento e sistemazione.

«La riqualificazione dell’impianto – commenta l’Amministratore delegato Alessandro Lanfranchi – è stata eseguita per migliorare l’efficienza e la qualità del servizio di raccolta e di depurazione delle acque reflue con benefici ambientali. L’opera è conclusa, mentre la piantumazione dell’area esterna verrà eseguita in primavera».

«Siamo molto soddisfatti del lavoro di ammodernamento del depuratore comunale effettuato da Padania Acque, un intervento estremamente rilevante da un punto di vista economico, ambientale e per la qualità ed efficienza del servizio idrico – dichiara il sindaco Luca Bonomi. È sicuramente l’investimento più importante eseguito sul nostro territorio, pertanto desideriamo ringraziare Padania Acque per l’impegno mantenuto e per la continua collaborazione. La casa dell’acqua, l’Acquapoint a disposizione dei ragazzi della scuola media di Levata e i lavori eseguiti alla rete fognaria dimostrano l’attenzione verso la nostra comunità. La riqualificazione del depuratore si unisce ad altri lavori in esecuzione voluti dall’attuale Amministrazione: azioni concrete che garantiscono minori spese e un maggiore rispetto dell’ambiente».

