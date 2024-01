Completato l’iter autorizzativo, durato mesi, Aem è ora pronto per procedere con l’appalto per individuare la ditta che costruirà il fornetto crematorio per gli animali di affezione, un servizio che a Cremona manca, tanto che i veterinari si affidano alle città limitrofe come Brescia o Parma.

Tutto l’edificio occuperà circa 250 metri quadrati e sarà costruito dietro l’oasi felina in via Brescia. Una struttura di 50 kilowatt termici, poco più di una grossa caldaia. Oltre al forno sarà costruito un impianto di protezione ambientale per gli scarichi, una sala tecnica, un deposito con cella e un ufficio.

Il progetto di Aem è quello di realizzare un servizio direttamente con i veterinari del territorio in accordo con il settore veterinario di Ats Val Padana. Ma si sta lavorando anche per avere un servizio diretto con i privati. Il forno di piccole dimensioni è rivolto principalmente a piccoli animali come cani e gatti: un’esigenza questa sempre più avvertita dalla popolazione cremonese. Potrebbe essere che già in primavera il fornetto possa entrare in funzione. sgalli

