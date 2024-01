Al via il 22 gennaio la rassegna in quattro puntate dell’attore cremonese Massimiliano Pegorini che, dal palco del San Paolo Caffè (piazza San Paolo, a Cremona), si proporrà nell’accattivante versione storyteller raccontando le umane vicende di 4 personaggi della storia italiana: si comincerà con Renato Vallanzasca, la vita rocambolesca di uno dei più efferati criminali dell’ultima parte dello scorso secolo.

Il “bel Renè”, soprannome mai troppo amato dal fondatore della banda della Comasina, il gruppo organizzato e feroce nella plumbea Milano degli anni ’70, è stato condannato a 4 ergastoli e ad un numero imprecisato di anni.

Pegorini ripercorrerà la vita del boss meneghino, dall’infanzia turbolenta alle mille evasioni, dai tanti amori agli sberleffi alle forze dell’ordine, che hanno reso mitologica la figura del bandito. Una performance in un contesto particolare, una serata a tema con tanto di dress code anni ’70 richiesto a chi vorrà assistere alla rappresentazione: Pegorini, con il suo tono affabulatorio e trascinante porterà il pubblico nel cuore di una “ligera” metropolitana diventata, anno dopo anno, autentica malavita organizzata.

Appuntamentoalle 19.30, per tuffarsi in un passato drammatico e violento che fa parte della storia italiana, un passato che non si può cancellare. L’ingresso è libero.

