Oscar 2024, tutte le nomination: c’è ‘Io Capitano’ di Garrone

(Adnkronos) –

Matteo Garrone è ufficialmente in corsa per gli Oscar. ‘Io Capitano’, già candidato ufficiale dell’Italia al Miglior film internazionale dell’edizione 2024, è entrato nella cinquina finale delle nomination. Le nomination, scelte da membri dell’Academy da un numero record di 93 Paesi, sono state annunciate oggi martedì 23 gennaio al Samuel Goldwyn Theater di Los Angeles da Zazie Beetz e Jack Quaid. La cerimonia degli Oscar è fissata per il 10 marzo prossimo.

Oppenheimer in testa con 13 nomination, 12 candidature per Povere creature!, 10 per Killers of the Flower Moon, 8 per Barbie, 7 per Maestro, 6 per la sorpresa Anatomia di una caduta.