Una storia di prigionia e di salvezza, di tradimenti e di inaspettata solidarietà che attraversa il periodo delle leggi razziali e si protrae fino a dopo il 25 luglio 1943. E’ quella che emerge dalle vicende della famiglia Jachia, dell’alta borghesia ebrea milanese, nel racconto “Evasione in bicicletta – diario di un giovane partigiano ebreo” scritto da Duccio Jachia, pubblicata nel 2012 dalle edizioni La Comune.

Una curiosa ed appassionante vicenda che si intreccia, a più riprese, con il territorio cremonese e che verrà raccontata dall’attore Massimiliano Pegorini venerdi prossimo 26 gennaio nella sala Consigliare del Comune di Stagno Lombardo, nell’ambito delle iniziative per il Giorno della Memoria.

Una serie di vicende a tratti rocambolesche quelle che vengono ripercorse nel diario se non ci fosse sullo sfondo la dramaticità delle leggi razziali. L’autore Duccio Jachia, ricostruisce nel suo memoriale i difficili momenti trascorsi dalla sua famiglia in quei drammatici anni di guerra; in particolare risulta di notevole interesse la sua permanenza in territorio casalasco, dopo la fuga dall’ospedale di Cremona con il padre in bicicletta.

