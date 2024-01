SGP Grandi Eventi ha annunciato le date della quarta edizione di “Formaggi & Sorrisi, cheese & friends festival” in programma dal 12 al 14 Aprile 2024. L’evento dedicato esclusivamente a un’eccellenza del territorio come i formaggi per tre giorni alla scoperta dei prodotti caseari italiani e tutti i derivati del latte.

Secondo l’ultima classifica di Taste Atlas, portale on line che segnala le migliori esperienze enogastronomiche a livello mondiale, nella sua classifica «100 best cheeses in the world 2023-2024» tra i primi 6 migliori al mondo, 4 sono italiani. Una posizione che incorona le produzioni casearie italiane. Formaggi & Sorrisi, cheese & friends festival sarà un appuntamento imperdibile per appassionati e addetti ai lavori, per degustare, acquistare e conoscere meglio uno tra i prodotti Made in Italy più apprezzati e imitati al mondo.

Un ricco calendario di appuntamenti dedicati al grande pubblico di tutte le età, con spettacoli di animazione ed intrattenimento, show-cooking, laboratori esperienziali e disfide, sculture di formaggio, affiancati a momenti informativi e culturali, tra i quali mostre, itinerari turistici, tavole rotonde, convegni, dimostrazioni dei metodi di arte casearia e didattica per grandi e piccini.

Ma le novità non finiscono qui, ampio spazio a degustazioni guidate non solo di formaggi, verranno, infatti, proposti anche prodotti per speciali abbinamenti come composte, marmellate, mostarde, aceti e mieli e tutte le prelibatezze gastronomiche che esaltano il connubio al palato con i formaggi. Non può mancare il consueto appuntamento con il premio l’Ambasciatore del gusto che verrà assegnato ad un personaggio noto che si sia particolarmente distinto nel suo campo e abbia contribuito a promuovere l’immagine del formaggio a livello sia nazionale che internazionale o che abbia un debole acclarato verso questo prodotto.

Formagggi & Sorrisi, cheese & friends festival si presenta con una proposta a tutto tondo che possa soddisfare anche i palati più esigenti, un’opportunità di incontro, divertimento e apprendimento nella splendida location del centro storico di Cremona, situata nel cuore del distretto lombardo dei formaggi.

