Anche quest’anno il Campus di S. Monica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, si anima e dona alla città di Cremona una iniziativa culturale di rilievo.

Il Centro Pastorale, in sinergia con la Direzione di Sede e il Corso Magistrale di Imprenditoria e Innovazione Digitale della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, ha dato vita alla proposta di un ciclo di incontri aperti a tutti riguardanti l’intelligenza artificiale.

«Il ciclo è composto da quattro incontri a cadenza settimanale nel periodo di febbraio-marzo: i relatori saranno docenti del nostro Ateneo » spiega don Maurizio Compiani, assistente pastorale del campus: «A questi appuntamenti si aggiungerà un incontro conclusivo a maggio, realizzato in collaborazione con l’Ufficio delle Comunicazioni Sociali della nostra diocesi, in cui interverrà Paolo Benanti, docente di etica di fama internazionale, l’unico italiano chiamato a far parte del New Artificial Intelligence Advisory Board, organismo dell’ONU, composto da 39 esperti di varie parti del mondo, che ha il compito di valutare rischi e opportunità e definire una governance internazionale dell’IA. Recentemente, il 5 gennaio 2024, Benanti è stato anche nominato presidente della Commissione sull’Intelligenza Artificiale per l’informazione del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri (detta “Commissione algoritmi”)».

Con un linguaggio adatto a una platea ampia ed eterogenea, tutti questi esperti del settore guideranno i presenti dentro un tema di grande importanza e attualità, esplorando ambiti che interrogano l’umano e suscitano questioni etiche.

Il taglio degli incontri, perciò, non intende limitarsi agli aspetti tecnologici e scientifici, ma vuole aiutare a riflettere sulle implicanze che l’Intelligenza Artificiale ha nella comprensione che l’uomo ha di sé, della propria vita e del mondo.

Come ha ricordato Papa Francesco nel messaggio per la LVII Giornata Mondiale della Pace del 1° gennaio di quest’anno: «L’Intelligenza Artificiale diventerà sempre più importante. Le sfide che pone sono tecniche, ma anche antropologiche, educative, sociali e politiche … L’immensa espansione della tecnologia deve essere accompagnata da un’adeguata formazione alla responsabilità per il suo sviluppo”. Si tratta di un tema ineludibile di cui tutti dobbiamo acquisire consapevolezza».

Calendario degli incontri:

Martedì 20 febbraio 2024 – ore 16.30

Conversazione con l’Intelligenza Artificiale

FEDERICO MANZI

Professore di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione

Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Martedì 27 febbraio 2024 – ore 16.30

Siamo uomini. La creatività nell’era dell’Intelligenza Artificiale

ANDREA GAGGIOLI

Professore di Psicologia Generale

Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Martedì 5 marzo 2024 – ore 16.30

L’Intelligenza Artificiale ci cambierà la vita?

IVANA PAIS

Professoressa di Sociologia economica

Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Lunedì 11 marzo 2024 – ore 16.30

Religioni e Intelligenza Artificiale

MAURO MAGATTI

Professore di Sociologia

Facoltà di Scienze politiche e sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Editorialista de “Il Corriere della Sera” e di “Avvenire”

Venerdì 10 maggio 2024 – ore 18.00

“Dov’è il sapiente?” (1Cor 1,20)

Le Intelligenze Artificiali tra algoritmi e libertà

PAOLO BENANTI

Professore di Teologia Morale

Pontificia Università Gregoriana, Roma

