I socialisti hanno inaugurato la loro sede alla Trattoria del Tempo perso. “Annunciamo la ricostituzione della sede cittadina del Psi” ha spiegato il segretario cittadino Diego Rufo.

La sede del Psi è stata ricavata in una piccola saletta, che è stata messa a disposizione dal titolare della Trattoria del Tempo perso Nello Milone. “Una sistemazione che ci piace molto – ha detto Rufo -. Il Psi, infatti, a Cremona venne fondato in un’osteria. Inoltre, dobbiamo tornare ad avere un rapporto diretto con le persone che frequentano i posti di ritrovo come questa trattoria”.

La nuova sede è stata intitolata allo scultore e militante socialista Mario Coppetti, che è stato ricordato attraverso le parole della figlia Silvia: “La sua era un’umana passione per i valori di democrazia e giustizia sociale”.

Domenica 4 febbraio sono in programma gli Stati generali.

© Riproduzione riservata